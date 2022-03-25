👛ATM'ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!
ATM'ye uğrayıp alabileceksiniz. SSK ve Bağkur'luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca kişi için promosyon fırsatı sürüyor. Taahüt süresi dolanlar veya yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalar bu konuda çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor. Promosyon en az 675 TL ile başlıyor ve bu tatar 5 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. 3 sene emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizden hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler!
25.03.2022 19:32 - Son Güncelleme: 25.03.2022 19:32
Emekliler için promosyon fırsatı kaldığı yerden devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 675 lira ile başlıyor ve bu tutar çeşitli kampanyalarda 5.250 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığını detaylı bir şekilde ekledik.