👛ATM’ye uğrayıp şu an bile alabilirsiniz! SSK ve Bağkur’luya 675, 850, 1.750, 2.750, 5.250 lira ödeniyor! 5 gün kaldı, acele edin!

Emekliler için promosyon fırsatı kaldığı yerden devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 675 lira ile başlıyor ve bu tutar çeşitli kampanyalarda 5.250 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığını detaylı bir şekilde ekledik.