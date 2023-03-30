ATM'den para çekenler aman dikkat! Acil duyuru yaptılar! Bu hatayı 7'den 70'e herkes yapıyor! Meğer şifrenizi tuşlarken...
ATM'den para çeken milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulunuyor.
30.03.2023 08:46 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:47
Son zamanlarda bankalardan ATM'den para çekenler için kritik bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılarda bulundu.
ATM cihazlarının etrafında kamera olabilme ihtimaline karşı, şifrenizi tuşların üzerini kapatarak girmeniz tavsiye edilmektedir.