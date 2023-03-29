ATM'den para çeken herkesin başına gelebilir! Acil duyuru yaptılar! Bu hatayı yaparken 10 kez düşünün! Paranızı bir anda kaybedebilirsiniz!
Son zamanlarda bankalardan ATM'den para çekenler için kritik bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılarda bulundu.
29.03.2023 10:36 - Son Güncelleme: 29.03.2023 10:36
ATM'den para çeken herkesin başına gelebilir. Acil duyuru yaptılar. Bu hatayı yaparken 10 kez düşünün. Paranızı bir anda kaybedebilirsiniz. Dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulunuyor.
ATM cihazlarının etrafında kamera olabilme ihtimaline karşı, şifrenizi tuşların üzerini kapatarak girmeniz tavsiye edilmektedir.