ATM'den para çeken herkesin başına gelebilir. Acil duyuru yaptılar. Bu hatayı yaparken 10 kez düşünün. Paranızı bir anda kaybedebilirsiniz. Dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulunuyor.