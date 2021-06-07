ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Hemen hesaba yatıyor!

Anında hesaba yatıyor! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! Emekliler artık bankalardan promosyon paralarını zamlı alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, SGK aracı ile bankalarla bir protokol imza atmıştı. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi.

07.06.2021 08:21 - Son Güncelleme: 07.06.2021 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





