Atı alan Üsküdar`ı geçmeden! İlaç gibi haber! Maaşınıza ek olarak 2.500 TL nakit hesabınıza yatıyor! ATM’den çekebilirsiniz

Akbank Emekli Promosyonu Oranları

Akbank'ın 2.500 TL'ye varan emekli promosyon fırsatından yararlanmak için 21 Ocak 2022 tarihine kadar vatandaşların maaş taşıma işlemlerini tamamlaması gerekecek. En düşük emekli maaşı olarak belirlenen taban aylığı oranında verilen promosyon, emeklinin yeni yılda birçok ihtiyacı için bir maaşa kadar ek koşulsuz, şartsız ikramiye almasını sağlıyor.