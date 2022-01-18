Atı alan Üsküdar`ı geçmeden! İlaç gibi haber! Maaşınıza ek olarak 2.500 TL nakit hesabınıza yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz
3 Ocak itibariyle belli olan enflasyon rakamları sonrasında emekli promosyon ödemelerinde de bankalar değişikliğe gitti. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin ardından birçok banka tarafından emekli promosyon oranları yükseltildi. Bazı bankalar yüksek promosyon oranlarından yararlanmak isteyenler için 2022 Ocak ayı boyunca başvuruların devam edeceğini duyurdu. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar.
Akbank Emekli Promosyonu Oranları
Akbank'ın 2.500 TL'ye varan emekli promosyon fırsatından yararlanmak için 21 Ocak 2022 tarihine kadar vatandaşların maaş taşıma işlemlerini tamamlaması gerekecek. En düşük emekli maaşı olarak belirlenen taban aylığı oranında verilen promosyon, emeklinin yeni yılda birçok ihtiyacı için bir maaşa kadar ek koşulsuz, şartsız ikramiye almasını sağlıyor.
Emekli maaşı oranlarına göre yapılacak ödemler için 1.750 TL – 2.500 TL arasında oranlar belirlenmiştir. 3 yıllığına emekli maaşını taşımayı taahhüt eden emekliler Akbank'ın SKG Emekli Maaş Ödemesi kampanyasından yararlanabilir ve 2 güne kadar faizsiz erken maaş çekme avantajlarından yararlanabilir.
Yapı Kredi Emekli Promosyonu
31 Ocak 2022 tarihine emekli maaşlarını 3 yıllığına Yapı Kredi'ye aktaran vatandaşlar, 2.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere tüm SGK emekli gruplarının dahil edildiği kampanya kapsamında, emekliye özel birçok bankacılık hizmetleri de yer alıyor. Günlük bankacılık hizmetlerinden ücretsiz ve cazip avantajlarla yararlanarak tüm emekli vatandaşların 2022 yılında maaşına ek destek alması sağlanacak.
Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
1 Ocak – 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile emekli maaşına ek koşulsuz 2.000 TL'ye varan promosyon sağlanıyor. Emeklinin birçok ihtiyacı için nakit desteği olarak görülen emekli promosyon oranları dışında, Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatlarından da tüm emeklilerin yararlanması sağlanacak. Maaş taşıma işlemlerinin ardından vatandaşların en yüksek emekli promosyonu oranlarından yararlanması mümkündür.