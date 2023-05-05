Vav TV İzle
Haberler Ekonomi ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvurularını kabul etmeye devam ediyor. 28 Nisan'da başlayan başvuru işlemleri 8 Mayıs tarihine kadar sürecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Başvurularını tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Buna göre ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek ve asıl aday belirlenecek. Atama hak kazanan adaylar da belirlenen takvim doğrultusunda kurumlara belgeleri iletecek. İşte detaylar...

05.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:28
ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) personel alımı başvuru sonuçları hakkında bilgiler gündemde yer alıyor. 2023 yılında yayımlanan işe alım ilanına göre, Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı) kadrolarına toplam 2431 personel alınacak. Peki ASHB sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASHB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ!

ASHB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç tarihine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Personel alımı değerlendirme işlemleri başvuruların sona ereceği tarihten itibaren başlayacak.

ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecek olup, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil ve 3 katı aday yedek olarak belirlenecektir. KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE BELGELER TESLİM EDİLECEK
Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
SON DAKİKA