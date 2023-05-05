ASHB personel alımı sonuçları ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecek olup, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil ve 3 katı aday yedek olarak belirlenecektir. KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.