Asgari ücrette son dakika zam üstüne ek zam! Asgari ücrette 214 TL'lik extra artış!
2022 senesinde girmemize çok az bir vakit kalmışken, yaklaşık 8 milyon vatandaşın gözü Aralık ayında açıklanması beklenilen ücretlerde... Esasında zam yalnızca onları da değil tüm çalışanları ilgilendiriyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücret ile alakalı şu anda net rakam vermezken, vergilendirmeyle alakalı olarak çalışmalar yapıldığını belirtti. Enflasyona göre oluşturulan tahminlere bakıldığında rakam 3500 TL'yi aştı.
Asgari ücret ile alakalı son dakika açıklaması. 8 milyon vatandaşın maaşına zam üzerine ek zam. İşte asgari ücret zammı ile alakalı bütün gelişmeler... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında asgari ücretten, emeklinin maaşına kadar yapılacak zam için son 2 aylık veri kaldı. İki aylık verinin ardından net rakamlar belli olacak. Şu an için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "asgari ücret ile ilgili net rakamlar veremem" dedi.
Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor.
Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 seviyesinda damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi amacıyla işçinin maaşından oluşturulan aylık kesinti 214 TL. 8 milyon asgari ücretli var.
EK 214 TL ARTIŞ
Eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse Hazine'ye senelik 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkıyor. Bu milyonlarca çalışan amacıyla devletin büyük fedakarlık yapması demek...Hükümet vergi almaktan tamamıyla vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam seviyesi dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.
AZ ÇALIŞANDAN AZ VERGİ
Dünyada da asgari ücretten detaylı kesintiler yapılıyor. Örneğin, Macaristan... Asgari ücretin yüzde 19'u sosyal emniyet, yüzde 15'i gelir vergisi kesintisine gidiyor. Toplam miktar yüzde 34. Almanya'da yüzde 20 sosyal emniyet, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 25'lik kesinti yapılıyor.