Asgari ücrette son dakika zam üstüne ek zam! Asgari ücrette 214 TL'lik extra artış!

Asgari ücret ile alakalı son dakika açıklaması. 8 milyon vatandaşın maaşına zam üzerine ek zam. İşte asgari ücret zammı ile alakalı bütün gelişmeler... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında asgari ücretten, emeklinin maaşına kadar yapılacak zam için son 2 aylık veri kaldı. İki aylık verinin ardından net rakamlar belli olacak. Şu an için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "asgari ücret ile ilgili net rakamlar veremem" dedi.