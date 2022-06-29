Asgari ücrette kritik viraj! Masada hangi formüller var? 6 bin TL olur mu? Milyonların yüzü gülecek...
Milyonların merakla beklediği gün geldi çattı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı bugün saat 14.00'te başlıyor. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonların merakla beklediği gün geldi çattı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı bugün saat 14.00'te başlıyor. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak?
ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETLİYE MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanıyor.
VEDAT BİLGİN BAŞKANLIĞINDAN KRİTİK TOPLANTI
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için saat 14.00'te bir araya gelecek. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlık edecek.
PRİM DESTEĞİ MASAYA GELECEK
Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 253 liraya yükselmişti. Brüt asgari ücret de 3 bin 577 liradan 5 bin 4 liraya çıkmıştı. Ocak'ta ücretler için vergi desteği hayata geçerken, ara zamda da bir prim desteği üzerinde duruluyor.
1.626 TL KESİNTİ VAR
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,08 lirasını ise işveren İşsizlik Sigortası Fonu kalemi oluşturuyor. 5 bin 4 liralık brüt ücretten işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak ödeniyor.