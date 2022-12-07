%42,6 ZAM kıskaca alındı! Asgari ücrette 7 bin 845 TL çizgisi! 6 aylık enflasyon + 10 p. Refah Payı+ Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücret zam TABLOSU! Bekar, evli, 1-2-3 çocuklu...
Asgari ücret için zam pazarlığı 7 Aralık'tan itibaren başlıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ilk toplantı gündeminde, "Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız." ifadelerine yer verdi. Yeni ücret belirlenirken 4 parametreye bakılacak. İşçi ve işverenin beklentileri, yaşam maliyeti, enflasyon verileri ve refah payı... Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon gerçekleşirse asgari ücret 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse 8 bin 268 lira seviyesine çıkacak. Peki, 2023 asgari ücret kaç TL olacak? İşte hesap tabloları haberimizde!
Asgari ücret maratonu 7 Aralık'ta başladı! Yeni ücret belirlenirken 4 parametreye bakılacak. En önemli parametre ise enflasyon verileri olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Peki, asgari ücret için konuşulan rakam ne? İşte merak edilen son dakika açıklamalar ve hesaplamalar haberimizde!
ORTAK BEKLENTİ AÇIKLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?
MEVCUT: 5.500 TL
YENİ TAHMİN: 7.845 TL
ZAM ORANI: 42,6
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücrette düğüm çözülüyor.
TÜRK-İŞ PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAMI AÇIKLADI
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bugün gerçekleştirilecek olan Asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
Atalay, "Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Atalay şunları söyledi;
"Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 12 Eylül'den bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır."
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.