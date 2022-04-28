Asgari ücretliye bayramda geri ödemesiz 1550 - 2.323 TL yatacak! Sevinç gözyaşları döktürecek müjde! Yarın hesaplara aktarılacak! Net 9 bin TL...

Bu ay emeklilerin yanında işçiler de ikramiye alacak. Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler!