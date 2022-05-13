Asgari ücretliye bayramda 2.126 ikramiye verilecek mi? Biraz önce açıklama geldi! İkramiye Meclis’e gelecek mi? Asgari ücretliye maaşın yarısı kadar...

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilcek mi? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Öte yandan asgari ücrete beklenen 2. zam için de gelişmeler takip ediliyor. Asgari ücretliye ikramiye meselesi hakkında TBMM'ye bir teklif sunuldu. Peki, Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete bayramda ikramiye var mı? İşte merak edilenler!