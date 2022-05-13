Asgari ücretliye bayramda 2.126 ikramiye verilecek mi? Biraz önce açıklama geldi! İkramiye Meclis'e gelecek mi? Asgari ücretliye maaşın yarısı kadar...
Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2.bir zam gelip gelmeyeceğini merak ederken ortaya ikramiye iddiaları atıldı. TBMM'ye asgari ücretli çalışanlara da bayram ikramiyesi verilmesi teklif edildi. Teklifte, asgari ücretli çalışanlara Kurban Bayramı'nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi ileri sürüldü. Vatandaşlar bu gelişmeler ışığında, "Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete bayramda ikramiye var mı?" sorularını sık sık gündeme getirdi. Haberimiz içerisinde resmi açıklama olup olmadığına dair bilgilere yer verdik. İşte merak edilenler!
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilcek mi? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Öte yandan asgari ücrete beklenen 2. zam için de gelişmeler takip ediliyor. Asgari ücretliye ikramiye meselesi hakkında TBMM'ye bir teklif sunuldu. Peki, Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete bayramda ikramiye var mı? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
TBMM'de yer alan kanun teklifinde, "Teklif ile, çalışanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer alıyor. Teklifin son durumu 'KOMİSYONDA' olarak gözüküyor. Henüz teklif sonucuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
Tabii internetlerde dolaşan asgari ücretlilere ikramiye verilecek sözlerine inanmamak lazım. Bunun için resmi açıklamaları takip etmek yararlı olacaktır...
ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?
ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.