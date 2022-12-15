Asgari ücretliye Aralık’ta 3.097 TL ödeme! 700 BİN işçiye yılbaşı İKRAMİYESİ YARIN hesaplarda! Beklenen haber az önce geldi! ATM’den tek seferde...

İlave tediye ödemeleri, Aralık ayının ilk günlerinden bu yana merak edilen konulardan birisi olarak görüldü. İlk ödeme yapıldı. 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi. 2022 yılına ait tediye ödeme takvimi yılın ilk ayında duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeler yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...