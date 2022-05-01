Asgari ücretliye 5.053 TL'lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor! Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2. bir zam gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği asgari ücrete Ocak 2022'de yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında son açıklama, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. Akkal, ücretlerde iyileşmelerin olacağını belirterek "Bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" demişti. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de yüksek enflasyon oranıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.