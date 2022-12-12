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Haberler Ekonomi Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM'ye giderek...

Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM'ye giderek...

Bu hafta ikramiyeler yatıyor! Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yiyecek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük meblağı kadar oluyor. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl en az net 2 bin 4 lira yatırılacak. Peki, işçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
12.12.2022 11:29 - Son Güncelleme: 12.12.2022 12:08
Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

Milyonlarca çalışan için beklenen hafta geldi. Aralık ayıyla beraber gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi ikramiye yani ilave tediye ödemelerini alacak. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu 2022? İşte merak edilenler!

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Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

Kamu işçilerine verilen ikramiye ödemeleri için tarih yaklaşıyor. Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

İşçilerin 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta, 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

Kamu işçileri ikinci 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısını da 4 Temmuz'da almış, kalan yarısı için Aralık ayını bekliyordu.

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