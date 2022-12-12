Asgari ücretliye 4.333 TL İKRAMİYE! Yılbaşı müjdesi az evvel geldi! 4 gün sonra hesaplarda! 700 bin kişiye kazanç haftası: ATM’ye giderek...

Milyonlarca çalışan için beklenen hafta geldi. Aralık ayıyla beraber gözler ilave tediye ödemelerine çevrildi. Bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi ikramiye yani ilave tediye ödemelerini alacak. Peki, İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu 2022? İşte merak edilenler!