Asgari ücretliye 16.106 TL ödeme: PTT’den şimdi alın! SGK, İŞKUR binlerce lira veriyor! 1,2,3 çocuklu herkes alacak! 300-400-600 TL...

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu. İşte tüm detaylar haberimizde!