Asgari ücretliye 16.106 TL ödeme: PTT'den şimdi alın! SGK, İŞKUR binlerce lira veriyor! 1,2,3 çocuklu herkes alacak! 300-400-600 TL...
2022 Temmuz ayında tüm hesaplar değişti. Bunlardan biri de çalışan annelere doğum izni kapsamında yapılan ödeme. Asgari ücretin artmasıyla birlikte rapor parası, süt parası veçocuk parası ödemeleri de değişti. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu. Bu hesaba göre yeni anneye sadece doğum parası olarak 16 bin 106 lira ödenecek. Peki, 16.106 TL para alma ve başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!
Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu. İşte tüm detaylar haberimizde!
Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan 'doğum parası (rapor)' sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli.
1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu.
Böylece 5 bin 4 lira üzerinden hesaplanan doğum izni parası 6 bin 471 liralık yeni brüte göre hesaplanacak.