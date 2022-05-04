Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Doğan her çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!