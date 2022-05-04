Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...
Türkiye'de kadınlara yönelik destekler verilmeye devam ediyor ve bu doğrultuda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum parası yardımı sunuluyor. Çocuk sahibi olan milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor ve çocuk sayısına göre verilen tutarlar artıyor. Anne ya da babanın başvuru yapması yeterli oluyor ve başvuru yapanlar şartları taşıması dahilinde PTT'den hemen 300, 400, 600 TL alabiliyor. Üstelik bu ödemeler 12 ay yani bir sene boyunca veriliyor. 2015 yılından bu yana sunulan doğum parası desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartları nelerdir? Doğum parası başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
04.05.2022 17:56 - Son Güncelleme: 04.05.2022 17:56
Doğan her çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!