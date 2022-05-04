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Haberler Ekonomi Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Türkiye'de kadınlara yönelik destekler verilmeye devam ediyor ve bu doğrultuda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum parası yardımı sunuluyor. Çocuk sahibi olan milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor ve çocuk sayısına göre verilen tutarlar artıyor. Anne ya da babanın başvuru yapması yeterli oluyor ve başvuru yapanlar şartları taşıması dahilinde PTT'den hemen 300, 400, 600 TL alabiliyor. Üstelik bu ödemeler 12 ay yani bir sene boyunca veriliyor. 2015 yılından bu yana sunulan doğum parası desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartları nelerdir? Doğum parası başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

04.05.2022 17:56 - Son Güncelleme: 04.05.2022 17:56
Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Doğan her çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!

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Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

İş göremezlik ödeneği bağlanması

SSK (4/1-a) kapsamındaki kadın sigortalılara analık hâllerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir.

Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması hâlinde, doğum sonrası istirahat süresine, doğum öncesi çalışılan süreler eklenmektedir.

Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Minimum 90 gün prim...

Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

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