Asgari ücretlilere %80'lik zam + 8.250 TL MAAŞ! Ocak'ta 1-2-3 çocuklu çalışana kallavi ZAM! 2023 BRÜT ve NET asgari ücret hesabı AÇIKLANDI!
Ocak ayına az bir süre kaldı. Artık milyonlarca asgari ücretli ne kadar zam alacaklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan 2023 yeni asgari ücret tutarına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmıştı. Artı yüzde 30 da Temmuz ayında yapılmıştı. Böylelikle yüzde 80'in üzerinde zam yapılmış oldu. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 1-2-3 çocuklu çalışan ne kadar zam alacak? 8 bin 250 lira iddiası! İşte tüm hesaplamalar...
Ocak 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu günden günde sıkça araştırılır oldu. Yeni yılda tüm çalışanlar zam bekliyor. Memur emekli zammının yanı sıra asgari ücretliler de kendilerine yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız." demişti. Peki Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette enflasyonun üzerinde mi artış olacak?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.
İşçi ve memur emeklilerinin de aynı şekilde maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Yani fiyatlar yukarıya çıkmışken bu fiyat artışlarının karşısında vatandaşın ezilmemesi için ilave desteklerin artırıldığını görüyoruz.''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.
YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da zama ilişkin 8 bin 250 lira bandı üzerinde durdu.
Erdursun şu ifadeleri kullandı: "Geçen yılın enflasyon oranı ile bu yılınkini karşılaştırdığımızda geçen yıla göre yüksek bir enflasyon yaşıyoruz. Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Artı yüzde 30 temmuz ayında yapıldı. Yüzde 80'in üzerinde zam yapılmış oldu. Asgari ücrete zam konuşulurken, minimum düzeyde en düşük yüzde 50 seviyesinde zam yapılır. Asgari ücretin 8 bin 250 lira bandında olacağını düşünüyorum ancak bunun üzerinde de bir rakam olabilir.