Asgari ücretle çalışana 1.550 TL ödenecek! 700 bin kişinin ay sonunda maaşına İLAVE PARA YATIYOR! 52 günde NET 9 bin 293 TL...
Nisan ayının son günlerine yaklaşırken çalışanlara ve emeklilere ikramiye heyecanı sardı. Bu ay emeklilerin yanında işçiler de ikramiye alacak. Kamu işçilerine verilecek ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Bu ay yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiye ödemeleri 29 Nisan'da hesaplarda olacak. En az 1.550 en yüksek ise 2.333 TL yatırılacak. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte tüm soruların cevabı!
20.04.2022 11:08 - Son Güncelleme: 20.04.2022 11:08
İlave tediye ödeme tarihleri yoğun ilgi görüyor. İlave tediye ödemeleri ile ilgili izahat ocak ayında Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre ilk taksit 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Şimdi sıra ikinci taksite geldi. Peki, İlave tediye ne vakit ödenecek? İlave tediye ne demek? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte DETAYLAR!
Kamuda çalışan işçilere senede 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlk taksiti Ocak'ta ödenen tediyelerin ikinci alanı Nisan ayı sonucunda hesaplara yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? Işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi tediye tarihleri 2022!