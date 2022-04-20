Asgari ücretle çalışana 1.550 TL ödenecek! 700 bin kişinin ay sonunda maaşına İLAVE PARA YATIYOR! 52 günde NET 9 bin 293 TL...

İlave tediye ödeme tarihleri yoğun ilgi görüyor. İlave tediye ödemeleri ile ilgili izahat ocak ayında Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre ilk taksit 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Şimdi sıra ikinci taksite geldi. Peki, İlave tediye ne vakit ödenecek? İlave tediye ne demek? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte DETAYLAR!