Asgari ücrete zam olacak mı? Türk - İş’ten flaş açıklama! Milyonların gözü bu haberde

Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk.

Asgari ücrete her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor, ocak ayını beklemeyelim diye söyledim. Biz aralık ayının dışında hiç toplamadık. Şartlar öyle bir hale getirdi ki haziranı gördüğümüzde insanların kayıpları çok arttı. Cumhurbaşkanımız "Ben olanların farkındayım" dedi. "Çalışmalarımız var" dedi.