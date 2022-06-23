Asgari ücrete zam olacak mı? Türk - İş'ten flaş açıklama! Milyonların gözü bu haberde
Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışan "asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayında tarihin en yüksek artışlarından biri yapılarak yüzde 50 oranında zamlanan asgari ücrete bir zam daha yapılması gündemde. Artan enflasyon oranlarıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü korumak amacıyla asgari ücretle ilgili zam çalışması yapılıyor. İşçi tarafında yer alan Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete zamla ilgili açıklama yaptı. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yükselecek mi? İşte detaylar...
Asgari ücrete olası zam ekonominin ana başlıkları arasında yer alıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili Türk-İş Başkanı Ergun Atalay Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini söylemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Temmuzda bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" ifadesini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRETE ZAMMINDA SON DURUM
Asgari ücret zammı ile ilgili Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme." dedi.
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Öte yandan geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Atalay şu ifadeleri kullanmıştı:
Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk.
Asgari ücrete her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor, ocak ayını beklemeyelim diye söyledim. Biz aralık ayının dışında hiç toplamadık. Şartlar öyle bir hale getirdi ki haziranı gördüğümüzde insanların kayıpları çok arttı. Cumhurbaşkanımız "Ben olanların farkındayım" dedi. "Çalışmalarımız var" dedi.