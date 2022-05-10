Asgari ücrete Temmuz zammı sinyali! En az 4.253 + 995 TL... TEFE TÜFE 6 aylık enflasyona göre asgari ücret maaş hesabı! 2. zam yükleniyor...
Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan dar gelirli vatandaşları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirme sözü vererek Temmuz ayını işaret etti. Ek zam yapılacağını söylemesinin ardından akıllara asgari ücret geldi. Bu kapsamda, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Soruları gündeme geldi. İşte asgari ücret zammına ilişkin merak edilenler!
Bir süredir asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağı gündemde yer ediniyor. Asgari ücrete nasıl tesir edeceği merak konusu oldu. Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini tespit ettiği gibi çoğu ödeme ve borçlanmanın da parametresini meydana getirdiği amacıyla herkesi ilgilendiriyor. Başkan Erdoğan, dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirme sözü vererek Temmuz ayını işaret etti. Ek zam yapılacağını söylemesinin ardından akıllara asgari ücret geldi. İşte asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin merak edilenler...
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası dar gelirlilerin alım gücünün iyileştirileceğini söyleyerek Temmuz ayından ek zam müjdesi verdi.
Ekonomi programının merkezinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu sayede üretim tarafından oldukça iyi bir yerdeyiz" dedi.
Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı artışıyla alım gücünü iyileştirme sözü veren Erdoğan "Hedeflerime ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz." açıklamalarında bulunarak dar gelirli vatandaşı ezdirmeyeceklerinin altını çizdi
ASGARİ ÜCRET ARTARSA HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?
İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artarsa işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.