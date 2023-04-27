ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI! %47 ek zamla 12.500 TL maaş hesaplandı! Netten brüte çift haneli rakam netleşiyor! Sosyal yardım, Staj parası, GSS, sigorta primleri...

Mayıs ayına az bir zaman kala gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar seçimden önce ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırırken yeni hesaplamalar geldi. Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!