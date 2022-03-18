🎉ASGARİ ÜCRETE 850 TL ZAM! Maaşlar NET 5 bin 103 TL mi olacak?💥 SICAK HABER geldi: Temmuz 2022’de asgari ücret 2. zam tutarı basına sızdı!

2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. AK Parti tarafından yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği konuşuluyor. Böylece 2023'ü beklemeden aynı yıl içinde 2. zam yapılabilecek. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte merak edilenler!