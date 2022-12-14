Asgari ücrete %54 ZAM! 8.500 TL makasa alındı! Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 6 aylık enflasyon + Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücret zam tablosu! 1-2-3 çocuklu...

Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.