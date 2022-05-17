Asgari ücrete 5. 500 TL ara zam! Temmuz’da enflasyon ayarıyla 1.247 TL artış yaşanacak! Yeşil ışık yakıldı! Evli, 1,2,3 çocuklu asgari ücretliye...

Temmuz ayına az bir zaman kala asgari ücrete yapılması düşünülen zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ocak 20202'den itibaren geçerli olan asgari ücret 4. 253 TL zam yapılmıştı. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında "Asgari ücrete 2. zam gelecek mi" sorusu yer alıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. İşte son gelişmeler haberimizde!