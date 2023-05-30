Asgari ücrete 2'si 1 arada zam! %40 ek artış + refah payıyla Temmuz'da kök 11.909 TL maaş netleşiyor! Staj parası, Sosyal yardım parası, tazminat, SGK primleri...
Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca kişinin geliri artıyor. Asgari ücret de bu artıştan etkilenen 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Yeni oranın ne olacağı merakla beklenirken, enflasyon en önemli kriter olarak belirlenecek. İlk yarı enflasyon verisi bu yıl için büyük önem taşıyor ve buna ek olarak bir refah payı da hesaba katılacak. İşçilerin geçimini sağlamak için hesaplanan asgari geçim tutarı da göz önünde bulundurulacak. Peki, Temmuz'da asgari ücret kaç TL olacak? Sosyal yardımlar ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Asgari ücret artışı için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Yeni asgari ücret tüm çalışanların maaşına yansıyacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Peki, ne kadar olacak? İşte detaylar...
Seçim sonrası ilk gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam çalışanlardan işsizlere hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine asgari ücretlinin rapor ve tazminatına kadar pek çok kazanç da artacak. İşte detayları...
EN AZ 10 BİN LİRA
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak bekleniyor. Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak.
Net asgari ücret eğer yüzde 25 artış yapılırsa 10 bin 633 liraya çıkarken, artış yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak.