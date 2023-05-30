Asgari ücrete 2’si 1 arada zam! %40 ek artış + refah payıyla Temmuz’da kök 11.909 TL maaş netleşiyor! Staj parası, Sosyal yardım parası, tazminat, SGK primleri...

Seçim sonrası ilk gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam çalışanlardan işsizlere hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine asgari ücretlinin rapor ve tazminatına kadar pek çok kazanç da artacak. İşte detayları...