Asgari ücrete 2. zam için AK Parti'den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...
Milyonlarca kişi asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusunu gündemde tutuyor. Bu kapsamda hüklümet kanadından yapılan açıklamalar sıkı bir takiple inceleniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeli haber canlı yayında duyuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete 2. zam hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" diyen Yılmaz "Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
09.05.2022 11:46 - Son Güncelleme: 09.05.2022 11:46
Temmuz ayına kısa bir zaman kaa milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de yüksek enflasyon verileriyle birlikte "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Canlı yayında son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
"YIL ORTASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAĞINI DUYUYORUZ"
Katıldığı canlı yayın programında ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" dedi.