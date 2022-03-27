💼Asgari ücret zammında SGK PRİMİ formülü! Asıl mühim süreç şimdi başladı! NET ve BRÜT maaşlar Temmuz'da yükselişe sirayet edecek! 5.100 TL...

Asgari ücret için ikinci zam merakla bekleniyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın asgari cüret zammına ilişkin sözleri de işçilere büyük bir umut oldu.Aslında asgari ücrette yapılacak bir artış sadece işverenleri değil borçlanan ya da değişik ödeneklerden yararlanan tüm vatandaşları etkileyecek. İşte Temmuz'da gelecek güncelleme ile asgari ücrette yeni tutar!