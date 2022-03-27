💼Asgari ücret zammında SGK PRİMİ formülü! Asıl mühim süreç şimdi başladı! NET ve BRÜT maaşlar Temmuz'da yükselişe sirayet edecek! 5.100 TL...
Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası umutlanan çalışanlar Temmuz'da asgari ücret artışını beklemeye başladı. Artış için öncelikle maliyet hesabı yapılacak. Maaşların yeniden belirlenmesiyle birlikte hem brüt gem de net maaş yükselecek. İşverenin maliyetini karşılayacak formül ise SGK primlerinde bulunuyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!
Asgari ücret için ikinci zam merakla bekleniyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın asgari cüret zammına ilişkin sözleri de işçilere büyük bir umut oldu.Aslında asgari ücrette yapılacak bir artış sadece işverenleri değil borçlanan ya da değişik ödeneklerden yararlanan tüm vatandaşları etkileyecek. İşte Temmuz'da gelecek güncelleme ile asgari ücrette yeni tutar!
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası umutlanan işçiler Temmuz'da asgari ücret artışı beklemeye başladı. Artış için öncelikle maliyet hesabının yapılması gerekiyor. İşverenin maliyetini karşılayacak formül ise SGK primlerinde bulunuyor...
Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor.
Bilindiği gibi bu yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.