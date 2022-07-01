Asgari ücret zam farkı var mı? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Temmuz 2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak? İşte ilk ödeme tarihi!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ DA MI AĞUSTOSTA MI YATACAK?



Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. İlk toplantının tamamlanmasının ardından komisyon üyelerinden de ilk açıklama geldi. Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.