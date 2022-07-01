Asgari ücret zam farkı var mı? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Temmuz 2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak? İşte ilk ödeme tarihi!
Asgari ücrete gelecek zam bugün itibariyle belli oluyor. Bu nedenle vatandaşlar zammın maaşlara ne zaman yansıyacağı hakkında araştırmalara başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zam yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir." dedi. Bugün itibariyle asgari ücrete gelen zam belli olacalk. Yapılan zammın Ağustos ayında maaşlara yansıyacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ DA MI AĞUSTOSTA MI YATACAK?
Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. İlk toplantının tamamlanmasının ardından komisyon üyelerinden de ilk açıklama geldi. Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." demişti.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM FARKI VAR MI?
Asgari ücrette zam farkı olmayacak. Yeni zamlı maaş 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Maaşlar 1 Ağustos'ta ceplere yansıyacak...
YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarafların bugün asgari ücret için son defa bir araya gelmesi, gelinen noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması ve son değerlendirmeyi Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Ardından Erdoğan önümüzdeki 6 ay geçerli olacak asgari ücreti yine sosyal taraflarla birlikte kamuoyuna duyuracak.