Asgari ücret için 10.200-10.500-11.000 TL formülü! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni hesaplamalar! Tablolar yeni rakamı işaret etti. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili bu hafta önemli bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı açıkladı. Bu gelişme sonrası milyonlar yapılan yeni hesaplamalara odaklandı.