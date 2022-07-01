ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! Temmuz 2022 zamlı NETTEN BRÜTE asgari ücret kaç TL oldu? Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışan 7 MİLYONA müjde!

Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeler sıkı takibe alındı. 2022 yılı Temmuz asgari ücret zam oranı bugün belirlendi. Kritik toplantının ardından asgari ücretin ne kadar olacağını Başkan Erdoğan açıkladı. 7 milyonu doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında hesaplamalar merak ediliyor. Peki, 1 Temmuz 2022 zamlı netten brüte asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!