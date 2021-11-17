Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 AGİ ne kadar? İşte yeni ücret tablosu...

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Mevcut sistemde devam edilir ve yüzde 25 zam yapılırsa, asgari ücret işçinin eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 3 bin 532 lira ile 3 bin 767 lira arasında değişecek.