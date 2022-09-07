Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Binlerce çalışanın yakından ilgilendiren haber nihayet bakanlık bağlamında açıklandı. Emeklilik tarihini merak eden çokm fazla çalışan vatandaş bulunuyor. Kişiler sık sık olarak emeklilik tarihini hesaplayarak ne vakit emekli olacaklarını merak ediyorlar. Emeklilik için günümüzde 3 koşul bulunmaktadır. Fakat bazı istisnai durumlarda kişiler çok kolay bir şekilde emekli olabiliyor. Erkek çalışan bireyler erken emeklilik fırsatından yararlanmak için askerlik borçlanmasını hakkını kullanmaktadır.

takvim.com.tr
07.09.2022 10:40 - Son Güncelleme: 07.09.2022 10:40
Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Kadınlar ise erken emeklilik fırsatı amacıyla doğum borçlanması seçeneklerinden faydalanmaktadır. Kadınların doğum faktörüne bağlı olarak çalışma hayatına ara vermeleri emeklilik yaşlarının direkt olarak etkilenmesine sebep oluyor. Doğum borçlanması vakası işte tam bu noktada devreye giriyor. Bu devreye ait primlerin geri dönük ödenmesine imkân tanıyor. Sonuç olarak vatandaşlar erken yaşta emekli olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Doğum Borçlanması Koşulları Açıklandı

Doğum borçlanması işleminin çoğu değişik şartı bulunuyor. Kadınların doğum borçlanması olanağından yararlanabilmesi amacıyla kesinlikle SGK aracılığı ile resmi müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Başvurularını yapmayan bireylerin doğum borçlanması olanağından yararlanma hakkı bulunuyor.

Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Bu nedenden dolayı bireylerin kesinlikle müracaat işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Kadınların bu kanundan yararlanmaları amacıyla doğumdan evvel 4A- 4B ve 4C sigortalılık statülerinde işe başlamaları gerekiyor.

SON DAKİKA