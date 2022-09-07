Artık netleşti! Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! İşte o formül

Kadınlar ise erken emeklilik fırsatı amacıyla doğum borçlanması seçeneklerinden faydalanmaktadır. Kadınların doğum faktörüne bağlı olarak çalışma hayatına ara vermeleri emeklilik yaşlarının direkt olarak etkilenmesine sebep oluyor. Doğum borçlanması vakası işte tam bu noktada devreye giriyor. Bu devreye ait primlerin geri dönük ödenmesine imkân tanıyor. Sonuç olarak vatandaşlar erken yaşta emekli olabiliyor.