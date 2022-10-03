Artık marketlerde bu ürünlerin yerinde yeller esecek! BİM, ŞOK, A101, MİGROS'tan flaş değişiklik! Kabul edildiği an raflarda tozu kalacak! Tütün, cep telefonu...

Marketlerde bu ürünlerle ilgili karar kabul edildiğinde artık satışı yapılamayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen taslağa göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir ve zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayabilir. İşte BİM, ŞOK, A10, ŞOK, MİGROS ve diğer zincir marketlerle ilgili son gelişmeler...