Artık borçlarınız sorun değil! Bankalara borcu olup da ödeyemeyenlere son dakika bayram tadında haber geldi!

Değişik bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları bölen vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriliyor. Bu kredi imkânı ile kişiler borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen alıcılar ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Finansbank, Denizbank, Aktif Bank, ING Bank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok bankadan müşterilerine özel borç kapama ve borç transferi kampanyaları… Bu kampanya için 20.000 ila 50.000 Türk Lirası arasında kredi verilmektedir. Ayrıca kişinin kredi notuna göre 60 aya kadar da vade uygulanmaktadır.

26.04.2021 08:33 - Son Güncelleme: 26.04.2021 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





