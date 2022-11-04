Artık 34-37-43-51 yaşında emeklilik mümkün! EYT'de erken emeklilik DİZELGESİ! SGK 1997-98-99-2021 sigorta girişi prim + yıl denklemiyle EYT'lisiniz

EYT'de kıdem tazminatı ve izin hakları ile ilgili uzmanlar "kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK'yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkı, ister emekli olsun ister çalışmaya devam etsin devam edecektir. Ayrıca kişinin izin hakkı da devam edecektir" şeklinde cevap veriyor.