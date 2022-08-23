Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz
Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satılmaya başlanan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Fakat kamu bankaları piyasanın oldukça altına konut, arsa satışına devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanlar vatandaşları oldukça sevidnirdi.
23.08.2022 15:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 15:57