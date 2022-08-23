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Haberler Ekonomi Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz

Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL'den alabilirsiniz

Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satılmaya başlanan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Fakat kamu bankaları piyasanın oldukça altına konut, arsa satışına devam ediyor. Yeni yayınlanan ilanlar vatandaşları oldukça sevidnirdi.

23.08.2022 15:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 15:57
Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz

Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı.

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Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz

Piyasanın olabildiğince altında fiyatlara sahip olan gayrimenkuller, kısa vakit içinde büyük ilgi görmeyi başardı. İşte kamu bankalarının gayrimenkul satışı hizmetlerine dair ayrıntılar…

Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz

Ziraat Bankası Satılık Gayrimenkuller

Sunduğu finansman hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve borçların ödenmemesinden dolayı el koyduğu gayrimenkulleri satışa çıkaran Ziraat Bankası, satış fiyatlarını paylaştı.

Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz

Satılık gayrimenkullerin özellikleri ve başlangıç satış fiyatları şu şekilde belirlendi

Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı! 90.000 TL, 275.000 TL ve 300.000 TL’den alabilirsiniz

Satılık gayrimenkullerin özellikleri ve başlangıç satış fiyatları şu şekilde belirlendi

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