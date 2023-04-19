Arefe geldi, A101'de fiyatlar DÜŞTÜ! 19-20-21 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! XXL 85 TL! Ayçiçek yağı, mercimek...
A101'de Arefe ve Ramazan Bayramı indirimi başladı. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğunu yayımlanmasıyla internet arama motorlarında 'Bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. 19 Nisan itibariyle başlayan indirim günleri 20-21-22-23 Nisan 2023 ve diğer günlerde de devam edecek. Arefe ve Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını bu hafta A101'den ucuza karşılayabilecek. Kataloğa göre XXL mercimek 85 TL'ye düştü. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.
19.04.2023 16:18 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:18
A101'in yeni indirimli ürünleri jet hızıyla belli oldu. Ramazan Bayramı'nın habercisi olan Arefe günü için hazırlıklar yapan ev kadınları ve beyler bu hafta zincir marketlerde hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için harekete geçti. A101'de yeni indirimler açıklandı. Buna göre tüm Arefe ve Bayram için ihtiyaçlar bu hafta A101'de satışta olacak. Hem gıda hem de elektronik ürünlerde dev indirim başladı. İşte A101 19-20-21-22-23 Nisan 2023 aktüel ürünler fiyat listesi.