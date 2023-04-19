Arefe geldi, A101’de fiyatlar DÜŞTÜ! 19-20-21 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! XXL 85 TL! Ayçiçek yağı, mercimek...

A101'in yeni indirimli ürünleri jet hızıyla belli oldu. Ramazan Bayramı'nın habercisi olan Arefe günü için hazırlıklar yapan ev kadınları ve beyler bu hafta zincir marketlerde hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için harekete geçti. A101'de yeni indirimler açıklandı. Buna göre tüm Arefe ve Bayram için ihtiyaçlar bu hafta A101'de satışta olacak. Hem gıda hem de elektronik ürünlerde dev indirim başladı. İşte A101 19-20-21-22-23 Nisan 2023 aktüel ürünler fiyat listesi.