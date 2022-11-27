🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir habere göre sigara fiyatlarına aralıkta zam geleceği iddia edildi. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara ne kadar oldu? İşte merak edilenler!