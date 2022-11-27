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Haberler Ekonomi 🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

Sigara tiryakileri aralık ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Peki 1 Aralık 2022 sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara fiyatları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz!

takvim.com.tr
27.11.2022 23:46 - Son Güncelleme: 27.11.2022 23:46
🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir habere göre sigara fiyatlarına aralıkta zam geleceği iddia edildi. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

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🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

ARALIK AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Aralık ayında sigaraya zam yapılacağı ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Son olarak 2022 yeni sigara zammı JTI grubu tarafından açıklandı. 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigaralarında 2'şer TL artış yapıldı.

İşte güncel fiyatlar:

🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI

JTİ grubu sigaraların zamlı fiyat listesi şöyle:

Camel Yellow 100 (Gram - Sarmalık kıyılmış tütün ürünü) : 48 TL
Winston Slender: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)

🚬Aralık ayında SİGARAYA ZAM gelecek mi 2022? JTİ, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M...

Winston Dark Blue & Deep Blue: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)
Winston Slims: 31 TL

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