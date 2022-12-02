Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği YATTI MI 2022? TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! ÇKS ÖDEME TAKVİMİ!
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Aralık ayının ilk günlerinde çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ödeme takvimi!
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DETEĞİ YATTI MI?
Henüz Aralık ayında mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin tarih bilgisi gelmedi. Yapılan son açıklamayla birlikte ödemelerin bu ay içinde yapılması bekleniyor.
Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.