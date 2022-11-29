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Haberler Ekonomi Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

2022 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısının Temmuz ayında yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri 2. yarısının ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Peki, Aralık ayı taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2022? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

takvim.com.tr
29.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:25
Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık ayı tediye ödemelerinin tarihi on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Son tediye ödemesinin temmuz ayında yapılmasının ardından gözler yılın son ödemesine çevrildi. Peki, Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak? İşte merak edilenler!

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Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

ARALIK AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2022?

Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı.

Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar;

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Aralık 2022 İlave Tediye ne zaman yatacak? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2023 İlave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

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