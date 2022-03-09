Aralarında İstanbul da var! Tam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı alımı yapılıyor, başvurular başladı! 4.650 TL maaş + SGK + yemek + servis...
İstanbul'un da aralarında olduğu toplam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Başvurular başladı. En az 4.650 TL maaş veriliyor. Koşullar işyerine göre değişkenlik gösterirken genel olarak yemek, SGK, servis karşılanıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler öncelikle İŞKUR'a kayıt yaptırmalı. İşte çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular hakkında tüm detaylar...
İş arayanlara güzel haber geldi! İŞKUR İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara ve Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda başvuruların başladığı da bildirildi. Buna göre başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR'a kayıt olduktan sonra istediği ildeki ilanlara başvuru yapabilir. En az ilköğretim mezunu olanlar çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışabilecek. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
İŞKUR 2022 yılında da yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Güncel listeye göre toplam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilecek. Genel şartlar arasında 'İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak ve en az ilköğretim mezunu olmak' şartları aranıyor.
Kocaeli çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanında 'Yemek+Sgk+Servis+Elbise+Kumanya+Sabah Kahvaltısı mevcuttur.' açıklamasına yer verildi.