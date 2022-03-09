Aralarında İstanbul da var! Tam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı alımı yapılıyor, başvurular başladı! 4.650 TL maaş + SGK + yemek + servis...

İş arayanlara güzel haber geldi! İŞKUR İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara ve Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda başvuruların başladığı da bildirildi. Buna göre başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR'a kayıt olduktan sonra istediği ildeki ilanlara başvuru yapabilir. En az ilköğretim mezunu olanlar çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışabilecek. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...