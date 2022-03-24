Aralarında İstanbul’da var! 2 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı başladı! Başvurular İŞKUR’dan alınıyor! En az 4 bin 253 TL maaş - Yemek+Sgk...

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Her yıl binlerce kişiye iş fırsatı sunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu kez çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru ekranı açtı. İstanbul ve Kocaeli'nde çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı. Emeklilerin de başvuru yapabileceği ilanlara İŞKUR'a kayıtlı olanlar ulaşabilecek. Peki İstanbul ve Kocaeli bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi ilçelerde alım yapılıyor? Ne kadar maaş verilecek? İşte tüm detaylar....