Aralarında İstanbul da var! 2 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı başladı! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor! En az 4 bin 253 TL maaş - Yemek+Sgk...
İŞKUR üzerinden İstanbul ve Kocaeli'nde çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Başvurular başladı. Yemek+Sgk+Servis+Elbise+Kumanya+Sabah Kahvaltısı imkanı sunuluyor. Adaylarda en az İlköğretim mezunu olma şartı aranıyor. 18 yaş üstü vatandaşlar başvurabilir. Şartlar iş yerine göre değişmekle birlikte emekli vatandaşların da başvuruları kabul ediliyor. İşte detaylar...
İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Her yıl binlerce kişiye iş fırsatı sunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu kez çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru ekranı açtı. İstanbul ve Kocaeli'nde çarşı ve mahalle bekçisi alımları başladı. Emeklilerin de başvuru yapabileceği ilanlara İŞKUR'a kayıtlı olanlar ulaşabilecek. Peki İstanbul ve Kocaeli bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi ilçelerde alım yapılıyor? Ne kadar maaş verilecek? İşte tüm detaylar....
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.