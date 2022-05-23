Aradığında 425 TL bulduğunda 1.668 TL! ASHB İŞKUR 18 - 55 yaş arası işsizlere 2 ayrı ödeme yapacak! Karşılığı geri ödemesi yok! 1 yılda 3 sefer...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Destek ödemelerinde bireylerin rahat bir nefes almasını sağlayan kurumlar arasında başı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Bu yardımlar arasında en çok rağbet gören ise işe yönlendirme yardım parası ve işe başlama yardımı yer alıyor. İşe yönlendirme parası, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen yardımlar oluyor. Peki, kimler başvurabilir? İşte konu hakkında merak edilenler!