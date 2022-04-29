Araç sahiplerine son dakika haberi: Benzin, dizel ve LPG’de 75 TL İndirim! Son tarih açıklandı! Bu tarihe kadar indirimli alın

Geride bıraktığımız senenin sonuna doğru döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de fiyat yüksekliklerine gidilmesine sebep oldu. Ocak ayına girilmesi ile birlikte yüksek oranlı zamlar alan ve mart ayına kadar güncel tutarlardan satışa sunulan akaryakıt ürünleri, mart ayında resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının brent petrolün varil fiyatını yükseltmesi ile birlikte bir hafta içerisinde 7 kere zam aldı.