Araç alacaklara 0. ve 2. el müjdesi! 402 bin 500 TL’ye düştü! Kasım ayı en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Araba almak isteyenler için en UCUZ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİNE haberimizde yer verdik. Otomobil piyasasında Togg ve ÖTV indirimi heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde Togg ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını açıkladı. Bir yandan da ÖTV indirimi konusunda son durum merak ediliyor. Henüz ÖTV indirimi olacağı yönünde bir açıklama yapılmazken Türkiye'nin en çok satılan araç listesinde yerini koruyan Dacia Duster'ın Ekim ayı son fiyat listesi şöyle: