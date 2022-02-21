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Haberler Ekonomi Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

Otomobil sahibi olmak için sabırsızlanan ve bunun için uzun süre birikimler yapan vatandaşlar 2022 Şubat ayı otomobil kampanyalarını araştırıyor. 2022 yılında fiyatlar değişti ve aylık olarak güncellenen kampanyalarda da şu an neler olduğu merak ediliyor. Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala indirimlerden yararlananlar istediği arabayı daha kolay satın alabilecek. Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatlarını haberimizde derledik. Hangi modellerde hangi kampanyaların olduğunu inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

21.02.2022 11:23 - Son Güncelleme: 21.02.2022 11:23
Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor ve herkesin araba sahibi olması için özel seçenekler sunuluyor. Araba almak isteyenler güncel kampanyaları internet üzerinden inceleyerek tek tek şirketleri dolaşmadan kıyaslama yaparak bütçesine ve ihtiyacına en uygun olanı satın almak istiyor. Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai gibi otomobil markalarının 202 Şubat fırsatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

KİA KAMPANYALAR

12 ay 1,29 TL faiz fırsatı

Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

RENAULT KAMPANYALAR

YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

2022 MODEL YENİ CLIO, 266.900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLA

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Araba sahibi olmayan kalmayacak! 2022 Şubat ayı otomobil kampanyaları şaşırtıyor! Kia, Renault, Dacia, Citroen, Hyundai fırsatları…

ŞUBAT AYINA ÖZEL YENİ CAPTUR'DE 25.000 TL İNDİRİM FIRSATI

Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Captur versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.

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