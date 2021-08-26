Araba almak isteyenlere müjde… Sıfır otomobil 60.000 TL’den satılıyor! Son gün ise 31 Ağustos olarak belli oldu

CİTROEN DUYURDU

Citroen araç sahibi olmak isteyenler için kampanya duyurusunda bulundu. Araç sahibi olmak isteyenler için Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz fırsatı sağlanacak.

Citroen tarafından yapılan kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



