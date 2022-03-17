Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı! Ziraat Bankası'ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi!
Otomobil sektöründe yaşanan olumsuzluklar Türkiye'de araç fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Bir yandan küresel çapta görülen çip krizi, diğer yandan yurt içinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle fahiş fiyatlar görülmeye başladı. Vatandaşlar ise sıfır ve ikinci el araç almak için bankaların taşıt kredilerine yönelmiş durumda. Ziraat Bankası tarafından sunulan taşıt kredisi ile 2022 yılında araç sahibi olmak isteyen kişilerin en uygun oranlardan yararlanması sağlanması hedefleniyor. Peki, Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun taşıt kredisi detaylar
17.03.2022 12:35 - Son Güncelleme: 17.03.2022 12:35
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenleme yoluna gitmişti. Limitleri artırma kararı veren BDDK, 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için 48 ay vade ve araç değerinin %70'ine kadar kedi kullandırma imkanı getirildi. Yapılan bu düzenleme sonrasında birçok banka ise yeni limitlere göre en uygun taşıt kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı.
👉Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası'nın taşıt kredileri arasında yer alan farklı tür kredi seçeneklerini kullanacak vatandaşların dilediği marka ve modeli uygun finansman desteği ile alması sağlanacak.