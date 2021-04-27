Araba alırken bu tuzağa sakın düşmeyin! Artık kendilerini aştılar! İkinci el arabada son dakika 45 gün detayı!

Araba alırken bu tuzağa sakın düşmeyin! Artık kendilerini aştılar! Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), hem sıfır hem de ikinci el araç alacak vatandaşları yapılan hileler konusunda uyardı. Perte çıkmış, ağır hasarlı araçların sağlam raporu verilerek satılabildiğine dikkat çeken TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, "İki araç kesilip birbirine eklenerek yapılan araca sağlam raporu verebiliyorlar. TRAMER kayıtları kazadan 45 gün sonra sisteme düştüğü için bu süre zarfında tamir ettirilip, hasarsız diyerek satılıyor. Ya da ekspere aynı renk, modelde sağlam aracı götürüp, noterde ağır hasarlı aracın satışını yapabiliyorlar. Eksper raporlarındaki 'DB' düzeltme boya değil, değişen boya; 'ÇB' de çizik boyası değil çıkma boya. Vatandaş, TSE Yeterlilik Belgesi olmayan ekspere gitmesin" dedi.

27.04.2021 08:42 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





