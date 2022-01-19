Araba alacaklara 200 bin TL skalasında fiyatlar! ÖTV sonrası 0 ve 2. elde fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan kapacak! Renault, Opel, Dacia, Honda... Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi ve ÖTV düzenlemesi büyük heyecan yarattı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanınca sıfır veya ikinci el araç almayı düşünenler hemen markaların güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ÖTV'de yapılan düzenlemeler hangi araçları kapsıyor, sıfır araç almak isteyenlerin yüzü gülecek mi? 2022 sıfır otomobiller ne kadar? İşte gündemde merakla araştırılan Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları!