Araba alacaklara 200 bin TL skalasında fiyatlar! ÖTV sonrası 0 ve 2. elde fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan kapacak! Renault, Opel, Dacia, Honda...
2022 ÖTV düzenlemesinin ardından sıfır ve ikinci el araçların güncel fiyatları merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. ÖTV düzenlemesini duyan galerilere ve bayilere akın etmeye başladı. Yeni 2022 ÖTV oranları, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatlarına ÖTV indirimi yansıdı. ÖTV'de meydana gelen indirimler sıfır araba fiyatları düşüşünü sağladı ve piyasada canlanmalar başladı. Peki ikinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte 2022 ÖTV indirimli araçlar ve fiyat listesi... Ocak 2022 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesiyle ilgili merak edilenlere yazımızda yer verdik.
Araba alacaklara 200 bin TL skalasında fiyatlar! ÖTV sonrası 0 ve 2. elde fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan kapacak! Renault, Opel, Dacia, Honda... Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi ve ÖTV düzenlemesi büyük heyecan yarattı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanınca sıfır veya ikinci el araç almayı düşünenler hemen markaların güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ÖTV'de yapılan düzenlemeler hangi araçları kapsıyor, sıfır araç almak isteyenlerin yüzü gülecek mi? 2022 sıfır otomobiller ne kadar? İşte gündemde merakla araştırılan Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları!
Peki, Yeni ÖTV düzenlemesi 2022 neler getiriyor? Yeni ÖTV düzenlemesiyle 2. el araçlarda indirim olacak mı? İşte 2022 ÖTV indirimli araçlar ve fiyat listesi...